Украинец второй раз за сезон признан лучшим защитником во втором дивизионе Португалии
Орест Лебеденко принимает поздравления
фото из свободных источников
Украинец Орест Лебеденко из "Визелы" был признан лучшим защитником апреля в португальской Сегунде (второй дивизион).
Лучшего выбирали путем голосования главных тренеров команд лиги. Украинец получил 24,79% голосов.
В апреле 26-летний украинец провел за "Визелу" 4 матча в чемпионате.
Ранее Лебеденко признавали лучшим защитником Лиги в феврале.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ligaportugal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
14.05.2025 в 21:21
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Победа в Кубке – треть дела. Судьба Шахтера на пути к основному этапу ЛЕ зависит еще от нескольких факторов
- Морозюк: Использовал свой потенциал процентов на 30. У нас было поколение сволочей, которое жило в долг, б***ь
- Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
- Хлань рассказал, как часто поляки отправляют его домой в Украину
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1