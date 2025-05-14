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Украинец второй раз за сезон признан лучшим защитником во втором дивизионе Португалии

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Орест Лебеденко принимает поздравления

Украинец второй раз за сезон признан лучшим защитником во втором дивизионе Португалии

фото из свободных источников

Новина українською

Украинец Орест Лебеденко из "Визелы" был признан лучшим защитником апреля в португальской Сегунде (второй дивизион).

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Лучшего выбирали путем голосования главных тренеров команд лиги. Украинец получил 24,79% голосов.

В апреле 26-летний украинец провел за "Визелу" 4 матча в чемпионате.

Ранее Лебеденко признавали лучшим защитником Лиги в феврале.

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Орест Лебеденко Визела
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Источник:
ligaportugal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vlotko (Броди)
14.05.2025 в 21:21
Тренерам збірної варто на нього звернути увагу.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
14.05.2025 в 21:21
Тренерам збірної варто на нього звернути увагу.
Ответить
0
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