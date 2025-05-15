Феерия команды Смолякова и две ничьи. Как украинцы отыграли свои матчи в МЛС?

В ночь с 14 на 15 мая сразу три команды украинцев сыграли в рамках 13-го тура МЛС.

Разгромную победу над "Сиэтл Саундерс" одержал "Лос-Анджелес" Артема Смолякова - 4:0. Латераль провел на поле весь поединок и заработал желтую карточку.

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Мировую ничью (1:1) расписали между собой "Коламбус Крю" Евгения Чеберко и "Монреаль" находящегося в лазарете Геннадия Синчука. Первый отыграл от стартового до финального свистка.

Также не выявили победителя "Остин" Александра Сватка с "Атлантой Юнайтед". Матч завершился со счетом 1:1, с полноценным участием украинского центрбека.

"Коламбус Крю" и "Монреаль" находятся на третьей и 15-й позициях в Восточной конференции МЛС, соответственно. "Лос-Анджелес" и "Остин" - 5-й и 8-й в Западной конференции.