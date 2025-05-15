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Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина

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Вернулся один из вариантов для украинца

Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Diario Gol.

По информации источника, в скором времени украинский голкипер начнет переговоры о трансфере с лондонским "Челси" и, похоже, все указывает на то, что стороны достигнут соглашения.

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Отмечается, что Лунин хочет получать больше практики и играть более важную роль, но в то же время прекрасно понимает, что с Тибо Куртуа у него нет шансов занять место в стартовом составе "сливочных".

Напомним, что на последний матч "Реала" в Ла Лиге с "Мальоркой" (2:1) Андрей не попал в заявку из-за травмы.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Андрей Лунин трансфер
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Источник:
Diario Gol
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MP (Львів)
15.05.2025 в 09:50
ви вже 3 роки того Луніна продаєте, ніяк продати не можете)) таке враження що сайт-агент ))
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Комментарии 1
MP (Львів)
15.05.2025 в 09:50
ви вже 3 роки того Луніна продаєте, ніяк продати не можете)) таке враження що сайт-агент ))
Ответить
0
0

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