Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина

Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Diario Gol.

По информации источника, в скором времени украинский голкипер начнет переговоры о трансфере с лондонским "Челси" и, похоже, все указывает на то, что стороны достигнут соглашения.

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Отмечается, что Лунин хочет получать больше практики и играть более важную роль, но в то же время прекрасно понимает, что с Тибо Куртуа у него нет шансов занять место в стартовом составе "сливочных".

Напомним, что на последний матч "Реала" в Ла Лиге с "Мальоркой" (2:1) Андрей не попал в заявку из-за травмы.