Бенфика отреагирует на интерес к Трубину со стороны Ман Сити принятием важного решения
"Орлы" хотят сохранить украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
"Бенфика" не собирается расставаться с Анатолием Трубиным, пишет Glorioso1904.
По данным источника, президент португальского клуба Риу Кошта уже сообщил украинскому голкиперу о планах продлить с ним контракт.
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Напомним, что в последнее время сообщается о
Действующее трудовое соглашение Анатолия с "Бенфикой" рассчитано до лета 2028 года.
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Источник:Glorioso1904
Опубликовал: Александр Бураков
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