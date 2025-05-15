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Бенфика отреагирует на интерес к Трубину со стороны Ман Сити принятием важного решения

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"Орлы" хотят сохранить украинца

Бенфика отреагирует на интерес к Трубину со стороны Ман Сити принятием важного решения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бенфика" не собирается расставаться с Анатолием Трубиным, пишет Glorioso1904.

По данным источника, президент португальского клуба Риу Кошта уже сообщил украинскому голкиперу о планах продлить с ним контракт.

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Напомним, что в последнее время сообщается о большом интересе к Трубину со стороны "Манчестер Сити", который находится в поисках замены для Эдерсона.

Действующее трудовое соглашение Анатолия с "Бенфикой" рассчитано до лета 2028 года.

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Бенфика (Лиссабон) Манчестер Сити контракт Анатолий Трубин
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Источник:
Glorioso1904
Опубликовал: Александр Бураков
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