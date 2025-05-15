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Составит компанию другому соотечественнику в клубе. Украинский нападающий Хиберниана следующим летом может сменить клуб, — Источник

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Составит компанию другому соотечественнику в клубе. Украинский нападающий Хиберниана следующим летом может сменить клуб, — Источник

Фото: hibernianfootballclub

Новина українською

Украинский нападающий "Хиберниана" следующим летом может сменить клуб.

По информации Telegram-канала "Футбол с вертолета" Николаем Кухаревичем, который сейчас играет в аренде за "Хиберниан", интересуется чемпион Словакии "Слован".

Кухаревич принадлежит английскому "Суонси", в который футболист перешел за 2 млн евро в июле 2023 года.

В "Словане" играет другой украинский футболист - Даниил Игнатенко.

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В этом сезоне Николай Кухаревич сыграл за "Хиберниан" 28 матчей, в которых отметился 7-ю голами.

TransferMarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Владислав Прийменко
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