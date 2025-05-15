Составит компанию другому соотечественнику в клубе. Украинский нападающий Хиберниана следующим летом может сменить клуб, — Источник
Он в аренде
Фото: hibernianfootballclub
Украинский нападающий "Хиберниана" следующим летом может сменить клуб.
По информации Telegram-канала "Футбол с вертолета" Николаем Кухаревичем, который сейчас играет в аренде за "Хиберниан", интересуется чемпион Словакии "Слован".
Кухаревич принадлежит английскому "Суонси", в который футболист перешел за 2 млн евро в июле 2023 года.
В "Словане" играет другой украинский футболист - Даниил Игнатенко.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Николай Кухаревич сыграл за "Хиберниан" 28 матчей, в которых отметился 7-ю голами.
TransferMarkt оценивает игрока в 1,2 млн евро.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Футбол з вертольоту
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- На трибунах Центрального стадиона в Житомире был замечен флаг ДНР
- Количество возможных евротурниров, в которых в следующем сезоне может участвовать Динамо, сократилось до двух
- Ключевые замены, определившие судьбу финала. Почему Шахтёр забрал трофей у Динамо
- Финалы Кубков Украины, Италии и Англии, Челси – МЮ, Довбик vs Милан. Расписание футбола на 12 – 18 мая
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000