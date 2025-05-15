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"У него есть недостатки". Тренер Трабзонспора объяснил, почему Сикан не сыграл в финале Кубка Турции

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Украинский форвард провел весь матч в запасе

"У него есть недостатки". Тренер Трабзонспора объяснил, почему Сикан не сыграл в финале Кубка Турции

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Главный тренер "Трабзонспора" Фатих Текке после поражения в финале Кубка Турции от "Галатасарая" (0:3) высказался об украинском форварде Даниле Сикане. Отметим, что он весь матч он провел на скамейке запасных.

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"О Даниле постоянно задают вопросы. Он - молодой игрок. Я понимаю, что он стоит определенных денег. Но если я начну что-то говорить перед микрофонами и камерами, это может задеть моих футболистов. В этой игре ты либо должен очень быстро думать, либо быть очень быстрым.

Савич не самый быстрый игрок, но он быстро думает. Осимхен - и быстрый, и думает быстро. Некоторым игрокам нужно развивать эти качества. Данил - такой же игрок с недостатками, как и Ариф, Али, Салих. Им всем нужно время", - заявил Текке.

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Трабзонспор (Трабзон) Галатасарай (Стамбул) Даниил Сикан Фатих Текке
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Источник:
Sporx
Опубликовал: Алина Ерофеева
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