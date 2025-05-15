  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинец забил свой 7-й гол в сезоне в Шотландии. ВИДЕО

В тренде

Украинец забил свой 7-й гол в сезоне в Шотландии. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Кухаревич забил, но Хиберниан не удержал победу

Украинец забил свой 7-й гол в сезоне в Шотландии. ВИДЕО

Фото: hibernianfootballclub

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 14 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Шотландии, в котором "Хиберниан" играл против "Сент-Миррена".

Читайте такжеСоставит компанию другому соотечественнику в клубе. Украинский нападающий Хиберниана следующим летом может сменить клуб, — Источник

Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич вышел в стартовом составе своей команды и уже на 10-й минуте забил гол, сделав счет 2:0.

Однако сохранить победу не сумела – хозяева отыгрались, и матч завершился вничью (2:2).

Отметим, что это был 7-й гол украинца в 28 матчах за "Хиберниан".

Украинец забил свой 7-й гол в сезоне в Шотландии. ВИДЕО - изображение 1
По теме
yellow-arrow
"У него есть недостатки". Тренер Трабзонспора объяснил, почему Сикан не сыграл в финале Кубка Турции
yellow-arrow
Составит компанию другому соотечественнику в клубе. Украинский нападающий Хиберниана следующим летом может сменить клуб, — Источник
yellow-arrow
Бенфика отреагирует на интерес к Трубину со стороны Ман Сити принятием важного решения
Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости