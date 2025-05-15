Украинец забил свой 7-й гол в сезоне в Шотландии. ВИДЕО

В среду, 14 мая, состоялся матч 37-го тура чемпионата Шотландии, в котором "Хиберниан" играл против "Сент-Миррена".

Украинский форвард хозяев Николай Кухаревич вышел в стартовом составе своей команды и уже на 10-й минуте забил гол, сделав счет 2:0.

Однако сохранить победу не сумела – хозяева отыгрались, и матч завершился вничью (2:2).

Отметим, что это был 7-й гол украинца в 28 матчах за "Хиберниан".