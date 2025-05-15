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Как там Лунин? Анчелотти рассказал о травмированных игроках Реала

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Андрей пропустил последний матч мадридцев из-за травмы

Как там Лунин? Анчелотти рассказал о травмированных игроках Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о стсоянии травмированных игроков команды, в том числе и украиснкого голкипера Андрея Лунина.

"Кто вернется на следующий матч? Тчуамени точно. Под вопросом Винисиус, Васкес, Браим и Лунин, который вчера получил травму и может восстановиться. Надеюсь, мы сможем вернуть четверых из них", - рассказал Анчелотти.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, "Реал" в чемпионате на выезде сыграет с "Севильей".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал (Мадрид)
Опубликовал: Михаил Черныш
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