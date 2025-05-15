Как там Лунин? Анчелотти рассказал о травмированных игроках Реала

Главный тренер мадридского " Реала " Карло Анчелотти рассказал о стсоянии травмированных игроков команды, в том числе и украиснкого голкипера Андрея Лунина.

"Кто вернется на следующий матч? Тчуамени точно. Под вопросом Винисиус, Васкес, Браим и Лунин, который вчера получил травму и может восстановиться. Надеюсь, мы сможем вернуть четверых из них", - рассказал Анчелотти.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, "Реал" в чемпионате на выезде сыграет с "Севильей".