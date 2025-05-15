Как там Лунин? Анчелотти рассказал о травмированных игроках Реала
Андрей пропустил последний матч мадридцев из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "
"Кто вернется на следующий матч? Тчуамени точно. Под вопросом Винисиус, Васкес, Браим и Лунин, который вчера получил травму и может восстановиться. Надеюсь, мы сможем вернуть четверых из них", - рассказал Анчелотти.
Напомним, что в воскресенье, 18 мая, "Реал" в чемпионате на выезде сыграет с "Севильей".
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