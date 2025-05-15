Украинский голкипер получил вызов в сборную Гонконга

35-летний украинский голкипер Алексей Шлякотин получил вызов в сборную Гонконга.

Футболист выступает за местный клуб "Гонконг Рейнджерс", а зимой 2024 года получил гражданство Гонконга.

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Дебютировать за сборную Алексей сможет уже 30 мая в товарищеском матче с "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что Шлякотин является воспитанником "Динамо", но всю взрослую карьеру проводит за пределами Украины. В свое время кипер даже успел провести 3 матча за сборную Украины U-17.