Украинский голкипер получил вызов в сборную Гонконга
Алексей Шлякотин недавно получил гражданство Гонконга
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35-летний украинский голкипер Алексей Шлякотин получил вызов в сборную Гонконга.
Футболист выступает за местный клуб "Гонконг Рейнджерс", а зимой 2024 года получил гражданство Гонконга.
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Дебютировать за сборную Алексей сможет уже 30 мая в товарищеском матче с "Манчестер Юнайтед".
Отметим, что Шлякотин является воспитанником "Динамо", но всю взрослую карьеру проводит за пределами Украины. В свое время кипер даже успел провести 3 матча за сборную Украины U-17.
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