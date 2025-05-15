Аль-Шабаб с Бущаном добыл победу в чемпионате СА. Украинец пропустил с пенальти

Сегодня, 15 мая, состоялся матч 32-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Шабаб" на выезде играл "Аль-Риядом".

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Украинский голкипер котором "Аль-Шабаба" Георгий Бущан вышел в старте своей команды и отыграл весь поединок, в котором его команда выиграла со счётом 3:1.

Единственный гол украинец пропустил с пенальти в первом тайме.

В целом, особо работы у Бущана не было, он сделал только один сейв и получил от SofaScore среднюю оценку 6.5.

После этой победы "Аль-Шабаба" идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 57 очков.