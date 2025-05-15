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"Не хотел бы с ним застрять в лифте". Капитан Арсенала назвал главный недостаток Зинченко

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Алекс много говорит

"Не хотел бы с ним застрять в лифте". Капитан Арсенала назвал главный недостаток Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор рассказал об одном недостатке своего украинского одноклубника Александра Зинченко.

"С кем из игроков нашей команды я бы не хотел застрять в лифте? С Зинченко. Потому что он очень много болтает", – сказал Эдегор, улыбаясь, в интервью ESPN.

Также Мартин добавил, что украинец не просто много говорит, но еще и быстро.

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