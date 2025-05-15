"Не хотел бы с ним застрять в лифте". Капитан Арсенала назвал главный недостаток Зинченко

Капитан " Арсенала " Мартин Эдегор рассказал об одном недостатке своего украинского одноклубника Александра Зинченко.

"С кем из игроков нашей команды я бы не хотел застрять в лифте? С Зинченко. Потому что он очень много болтает", – сказал Эдегор, улыбаясь, в интервью ESPN.

Также Мартин добавил, что украинец не просто много говорит, но еще и быстро.