"Не хотел бы с ним застрять в лифте". Капитан Арсенала назвал главный недостаток Зинченко
Алекс много говорит
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "
"С кем из игроков нашей команды я бы не хотел застрять в лифте? С Зинченко. Потому что он очень много болтает", – сказал Эдегор, улыбаясь, в интервью ESPN.
Также Мартин добавил, что украинец не просто много говорит, но еще и быстро.
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