Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу

Вратарь "Аль-Шабаба" Георгий Бущан вспомнил период работы Мирчи Луческу в столице.

"Я не верил. Тогда был ковид и можно было поехать отдохнуть только в одну страну. В Хорватию. У нас как раз закончился получемпионат, который мы весело проиграли в 23 очка или сколько там было. Поехал на неделю в Хорватию, мне звонят и говорят, как мне такой вариант. Я такой думаю, что не может быть такого.

Потом звоню Сидорчуку. Он говорит, что это правда. Не мог себе такого представить. Потом мне звонили из руководства клуба и спрашивали, что я думаю о тренерском штабе. Я был немного шокирован. Поверил только тогда, когда увидел его на базе".