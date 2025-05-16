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Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу

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Футболисты попали в зону комфорта

Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу

fcdynamo.com

Новина українською

Вратарь "Аль-Шабаба" Георгий Бущан вспомнил период работы Мирчи Луческу в столице.

"Я не верил. Тогда был ковид и можно было поехать отдохнуть только в одну страну. В Хорватию. У нас как раз закончился получемпионат, который мы весело проиграли в 23 очка или сколько там было. Поехал на неделю в Хорватию, мне звонят и говорят, как мне такой вариант. Я такой думаю, что не может быть такого.

Потом звоню Сидорчуку. Он говорит, что это правда. Не мог себе такого представить. Потом мне звонили из руководства клуба и спрашивали, что я думаю о тренерском штабе. Я был немного шокирован. Поверил только тогда, когда увидел его на базе".

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"Когда Луческу пришел, для нас все было новым. Как он нас готовил к матчам, с каким желанием мы относились к тому, что он нам дает. Со временем этого стало очень много. В конце он уже нас не так чувствовал или мы его. Как говорят в народе – куда футболиста не целуй, везде задница. Поэтому я думаю, что это больше наша вина.

В начале он поверил в нас, мы в него, и был результат. Но потом то, что работало два года назад, уже не работало. Виноваты прежде всего игроки. Нужно брать и конвейером менять, потому что есть уже зона комфорта. Сначала мы были голодны ко всему, а потом котики заигрались. Тогда была большая уверенность. В первый год мы выиграли чемпионат и у нас 6 человек играло на Евро", – вспоминает кипер.

Бущан сыграл в саудовской лиге 10 матчей (процент сейвов – 68,4).

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Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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