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Только 1 украинец забил в чемпионате Шотландии больше, чем Кухаревич

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Если Николай останется в лиге - сможет занять первое место

Только 1 украинец забил в чемпионате Шотландии больше, чем Кухаревич

Фото: Хіберніан

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Нападающий "Хиберниан" Николай Кухаревич забил "Сент-Миррену" на 10-й минуте матча 37-тура шотландского Премьершипа. В текущем чемпионате воспитанник "Волыни" забил 6-й гол. Всего в его активе уже 11 мячей в турнире.

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Среди украинцев только Алексей Михайличенко опережает Николая по бомбардирским показателям (22 точных удара). Топ-3 замыкает Олег Саленко (7).

Также Кухаревич провел юбилейный 40-й поединок в элитном дивизионе Шотландии. Это 3-й результат после Алексея Михайличенко (110) и Сергея Балтача (99 встреч с учетом кубковых соревнований).

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Алексей Михайличенко Николай Кухаревич
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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