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Кухаревич прокомментировал свой важный гол за Хиберниан

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Гол украинца помог команде приблизиться к Лиге Европы

Кухаревич прокомментировал свой важный гол за Хиберниан

Фото: Instagram

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Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич прокомментировал свой гол в матче 37-го тура чемпионата Шотландии против "Сент-Миррена" (2:2).

Это помогло команде гарантировать третье место, которое дает право попасть в Лигу Европы.

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"Очень рад, что помог команде обеспечить третье место. Это был трудный путь, но мы боролись вместе до конца. Огромное спасибо нашим потрясающим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона. Увидимся дома в субботу", - написал Кухаревич в своем Instagram.

Напомним, Кухаревич выступает за "Хиберниан" на правах аренды, а его контракт принадлежит "Суонси".

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Сент-Миррен (Шотландия) Хиберниан (Эдинбург) Николай Кухаревич
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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