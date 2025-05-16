Кухаревич прокомментировал свой важный гол за Хиберниан
Гол украинца помог команде приблизиться к Лиге Европы
Фото: Instagram
Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич прокомментировал свой гол в матче 37-го тура чемпионата Шотландии против "Сент-Миррена" (2:2).
Это помогло команде гарантировать третье место, которое дает право попасть в Лигу Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Очень рад, что помог команде обеспечить третье место. Это был трудный путь, но мы боролись вместе до конца. Огромное спасибо нашим потрясающим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона. Увидимся дома в субботу", - написал Кухаревич в своем Instagram.
Напомним, Кухаревич выступает за "Хиберниан" на правах аренды, а его контракт принадлежит "Суонси".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде
- Примера. Эспаньол – Барселона 0:2. Праздник на улицах Каталонии
- "Не хотел бы с ним застрять в лифте". Капитан Арсенала назвал главный недостаток Зинченко
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000