Кухаревич прокомментировал свой важный гол за Хиберниан

Украинский нападающий "Хиберниана" Николай Кухаревич прокомментировал свой гол в матче 37-го тура чемпионата Шотландии против "Сент-Миррена" (2:2).

Это помогло команде гарантировать третье место, которое дает право попасть в Лигу Европы.

"Очень рад, что помог команде обеспечить третье место. Это был трудный путь, но мы боролись вместе до конца. Огромное спасибо нашим потрясающим болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона. Увидимся дома в субботу", - написал Кухаревич в своем Instagram.