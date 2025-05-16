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18-летний украинец клуба МЛС рассказал о характере своей травмы

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18-летний украинец клуба МЛС рассказал о характере своей травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Монреаля" Геннадий Синчук ответил на вопросы о характере своей травмы.

"Восстанавливаюсь. В матче Кубка получил травму - перелом. На полтора месяца гипс, а дальше еще восстановление", - сказал 18-летний футболист.

С момента своего перехода из "Металлиста" прошлым летом Синчук провел 3 официальных матча за "Монреаль". Последний раз Геннадий появлялся на поле 1 мая.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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