18-летний украинец клуба МЛС рассказал о характере своей травмы
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Украинский полузащитник "Монреаля" Геннадий Синчук ответил на вопросы о характере своей травмы.
"Восстанавливаюсь. В матче Кубка получил травму - перелом. На полтора месяца гипс, а дальше еще восстановление", - сказал 18-летний футболист.
С момента своего перехода из "Металлиста" прошлым летом Синчук провел 3 официальных матча за "Монреаль". Последний раз Геннадий появлялся на поле 1 мая.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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