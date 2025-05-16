Один из украинских легионеров может пропустить остаток сезона
Настораживающие новости
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов может больше не выйти на поле в текущем сезоне.
По информации турецких СМИ,
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Отметим, что до окончания чемпионата Турции осталось еще три тура. Последний матч в сезоне "Трабзонспор" проведет 1 июня.
В нынешнемй кампании Батагов записал в свой актив 23 игры, в которых забил два гола и отдал один ассист.
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Источник:Gunebakis
Опубликовал: Александр Бураков
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