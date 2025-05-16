Один из украинских легионеров может пропустить остаток сезона

Украинский защитник "Трабзонспора" Арсений Батагов может больше не выйти на поле в текущем сезоне.

По информации турецких СМИ, травма, полученная Батаговым в матче с "Галатасараем" (0:3) при столкновении с Виктором Осимхеном, может оказаться более серьезной, чем ожидалось. Точные сроки восстановления 23-футболиста станут известны по результатам МРТ.

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Отметим, что до окончания чемпионата Турции осталось еще три тура. Последний матч в сезоне "Трабзонспор" проведет 1 июня.

В нынешнемй кампании Батагов записал в свой актив 23 игры, в которых забил два гола и отдал один ассист.