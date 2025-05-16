"Даже не знал, что перехожу". Синчук - о своем трансфере из Металлиста в Монреаль
Для него все произошло очень неожиданно
Фото: ФК Металіст
Украинский полузащитник "Монреаля" Геннадий Синчук рассказал, как происходил его трансфер в канадский клуб из харьковского "Металлиста".
- Как быстро решился вопрос с переходом из "Металлиста" в "Монреаль"?
- Честно - я даже не знал, что перехожу. Готовился к сезону с "Металлистом" - и мне просто сказали, что я уезжаю в другую команду.
- Я видела твой прощальный пост с "Металлистом". Было ощутимо даже через текст, насколько родным для тебя является этот клуб.
- Да, это было очень тяжело. Эта команда - как семья. Мы вместе выросли, до сих пор все дружим. Но я понимал - надо двигаться дальше. Это шанс.
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- Удается поддерживать с бывшими одноклубниками контакт, несмотря на расстояние, которое вас разделяет океан, плюс разница во времени?
- Конечно, поддерживаем связь, почти каждый день общаемся, разговариваем по телефону. Да, разница во времени это сложно. Есть такое, что еду только с тренировки, а они уже ложатся спать. Стараюсь находить время, они также, - рассказал Синчук.
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