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"Даже не знал, что перехожу". Синчук - о своем трансфере из Металлиста в Монреаль

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Для него все произошло очень неожиданно

"Даже не знал, что перехожу". Синчук - о своем трансфере из Металлиста в Монреаль

Фото: ФК Металіст

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Украинский полузащитник "Монреаля" Геннадий Синчук рассказал, как происходил его трансфер в канадский клуб из харьковского "Металлиста".

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- Как быстро решился вопрос с переходом из "Металлиста" в "Монреаль"?

- Честно - я даже не знал, что перехожу. Готовился к сезону с "Металлистом" - и мне просто сказали, что я уезжаю в другую команду.

- Я видела твой прощальный пост с "Металлистом". Было ощутимо даже через текст, насколько родным для тебя является этот клуб.

- Да, это было очень тяжело. Эта команда - как семья. Мы вместе выросли, до сих пор все дружим. Но я понимал - надо двигаться дальше. Это шанс.

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- Удается поддерживать с бывшими одноклубниками контакт, несмотря на расстояние, которое вас разделяет океан, плюс разница во времени?

- Конечно, поддерживаем связь, почти каждый день общаемся, разговариваем по телефону. Да, разница во времени это сложно. Есть такое, что еду только с тренировки, а они уже ложатся спать. Стараюсь находить время, они также, - рассказал Синчук.

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Монреаль Металлист (Харьков) Геннадий Синчук
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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