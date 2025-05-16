"Нужно гораздо быстрее думать, здесь все сильнее". 18-летний украинец - об адаптации в МЛС

Украинский полузащитник канадского "Монреаля" Геннадий Синчук рассказал о своих первых шагах в регулярном чемпионате МЛС.

- Какими тебе показались темп и уровень МЛС?

- Это совсем другой уровень. Другие ощущения. Нужно гораздо быстрее думать, принимать решения. Было сложно, потому что здесь все сильнее, физически лучше готовы.

- В чем это проявляется?

- Например, я могу обыграть соперника, но он ставит корпус - и все. Он сильнее. Надо к этому привыкнуть. Сейчас уже легче.

- Против какой звезды больше всего хочешь сыграть в МЛС? С кем хотел бы обменяться футболками?

- Конечно, с Месси.

- Это твой кумир?

- Да. Мой кумир. Даже просто выйти с ним на одно поле - это уже что-то невероятное. Я даже не мечтал о таком. Дай Бог, успею восстановиться, и, возможно, удастся обменяться футболками или хотя бы сфотографироваться.

- Общался с кем-то из украинцев в МЛС? Чеберко, Сватком, Смоляковым?

- Еще не довелось. Против «Коламбуса» Чеберко я должен был играть, но был травмирован. Думаю, еще будет возможность, и мы познакомимся.

- Что было самым тяжелым при адаптации к новому клубу?

- Начало было тяжелым. Прежде всего - язык. Я не знал английского. Новая команда, тренер, страна, другой менталитет. И еще плюс - травма. Все вместе наложилось. Но сейчас намного легче.

- Было какое-то посвящение в команду?

- Такого прям "посвящения" не было. Просто представили команде, всех познакомили. И еще было мероприятие с фанатами - новичков приветствовали.

- Чувствуется разница в подготовке команд к матчам?

- Да. И организация, и тренировочный процесс - все по-другому. Все четко, все структурировано.