"Нужно гораздо быстрее думать, здесь все сильнее". 18-летний украинец - об адаптации в МЛС
Приходится привыкать
Фото - CF Montreal
Украинский полузащитник канадского "Монреаля" Геннадий Синчук рассказал о своих первых шагах в регулярном чемпионате МЛС.
- Какими тебе показались темп и уровень МЛС?
- Это совсем другой уровень. Другие ощущения. Нужно гораздо быстрее думать, принимать решения. Было сложно, потому что здесь все сильнее, физически лучше готовы.
- В чем это проявляется?
- Например, я могу обыграть соперника, но он ставит корпус - и все. Он сильнее. Надо к этому привыкнуть. Сейчас уже легче.
- Против какой звезды больше всего хочешь сыграть в МЛС? С кем хотел бы обменяться футболками?
- Конечно, с Месси.
- Это твой кумир?
- Да. Мой кумир. Даже просто выйти с ним на одно поле - это уже что-то невероятное. Я даже не мечтал о таком. Дай Бог, успею восстановиться, и, возможно, удастся обменяться футболками или хотя бы сфотографироваться.
- Общался с кем-то из украинцев в МЛС? Чеберко, Сватком, Смоляковым?
- Еще не довелось. Против «Коламбуса» Чеберко я должен был играть, но был травмирован. Думаю, еще будет возможность, и мы познакомимся.
- Что было самым тяжелым при адаптации к новому клубу?
- Начало было тяжелым. Прежде всего - язык. Я не знал английского. Новая команда, тренер, страна, другой менталитет. И еще плюс - травма. Все вместе наложилось. Но сейчас намного легче.
- Было какое-то посвящение в команду?
- Такого прям "посвящения" не было. Просто представили команде, всех познакомили. И еще было мероприятие с фанатами - новичков приветствовали.
- Чувствуется разница в подготовке команд к матчам?
- Да. И организация, и тренировочный процесс - все по-другому. Все четко, все структурировано.
Сейчас "Монреаль" занимает последнее 15-е место в Восточной конференции.
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