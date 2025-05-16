"Очень хочу остаться в Европе". Синчук рассказал о своих планах
Приоритеты расставлены
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18-летний фланговый полузащитник "Монреаля" Геннадий Синчук рассказал, какие цели ставит перед собой на ближайшие полгода?
- Хочу полностью адаптироваться, физически подготовиться к чемпионату мира, показать с командой хороший результат.
- Ты сперва ехал в Италию, да?
- Да, мне сказали, что еду в "Болонью", но сначала - в "Монреаль".
- Было ли чувство любопытства перед переездом в Канаду, несмотря на осознание сложностей?
- Я понимал, что это будет непросто, потому что другая страна, другой континент. Осознавал, как это будет сложно, но интерес был. Мне только 18, и переезжать на другой континент - это, конечно, вызывает волнение.
- Рассматриваешь возможность закрепиться в Европе после сезона в МЛС?
- Да. Я очень хочу остаться в Европе. Но мне еще надо много работать, прибавить, войти в форму. Это тот уровень, который я хочу почувствовать - "понюхать" европейского футбола.
- Что именно еще нужно подтянуть, чтобы играть на уровне Серии А?
- Очень важно набрать физическую форму. Здесь в Канаде - очень физический футбол, а в Европе еще больший акцент на этом. Но это приходит со временем, с каждой новой игрой, с опытом. Поэтому нужно играть.
Синчук перешел в "Монреаль" 28 января. Канадский клуб имеет общих владельцев с "Болоньей".
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