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"Очень хочу остаться в Европе". Синчук рассказал о своих планах

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"Очень хочу остаться в Европе". Синчук рассказал о своих планах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

18-летний фланговый полузащитник "Монреаля" Геннадий Синчук рассказал, какие цели ставит перед собой на ближайшие полгода?

- Хочу полностью адаптироваться, физически подготовиться к чемпионату мира, показать с командой хороший результат.

- Ты сперва ехал в Италию, да?

- Да, мне сказали, что еду в "Болонью", но сначала - в "Монреаль".

- Было ли чувство любопытства перед переездом в Канаду, несмотря на осознание сложностей?

- Я понимал, что это будет непросто, потому что другая страна, другой континент. Осознавал, как это будет сложно, но интерес был. Мне только 18, и переезжать на другой континент - это, конечно, вызывает волнение.

- Рассматриваешь возможность закрепиться в Европе после сезона в МЛС?

- Да. Я очень хочу остаться в Европе. Но мне еще надо много работать, прибавить, войти в форму. Это тот уровень, который я хочу почувствовать - "понюхать" европейского футбола.

- Что именно еще нужно подтянуть, чтобы играть на уровне Серии А?

- Очень важно набрать физическую форму. Здесь в Канаде - очень физический футбол, а в Европе еще больший акцент на этом. Но это приходит со временем, с каждой новой игрой, с опытом. Поэтому нужно играть.

Синчук перешел в "Монреаль" 28 января. Канадский клуб имеет общих владельцев с "Болоньей".

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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