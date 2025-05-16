Шанс поработать с Моуриньо. Очередной турецкий гранд интересуется Луниным

Один из турецких грандов, стамбульский "Фенербахче", который возглавляет одиозный Жозе Моуриньо, летом намерен усилить вратарскую позицию.

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Как пишут местные СМИ, в тренерском штабе недовольны игрой своего нынешнего №1 Доминика Ливаковича, и поэтому клуб летом намерен подписать ему конкурента.

Также отмечается, что в киперском списке "Фенера" есть и украинец из "Реала" Андрей Лунин. Турецкий клуб готов летом провести переговоры как с "Реалом", так и с сам им игроком, которому может предложить постоянное игровое время, в том числе и в еврокубках (потенциально, в Лиге чемпионов).

Также отмечается, что в Турции интерес к Лунину продолжает сохранять "Галатасарай", о чем писалось ранее, а также неназванные клубы из Италии и Испании.

Ну и напомним, что в этом сезоне украинец провел за "Реал" 12 поединков, в которых пропустил 19 голов и четыре раза отыграл на ноль.