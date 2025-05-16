Два клуба АПЛ проявляют интерес к Забарному
Первый претендент - Ньюкасл
Getty Images / Global Images Ukraine
Два клуба АПЛ проявляют интерес к украинскому защитнику "Борнмута" Илье Забарному.
Как пишет The i Paper, главный претендент на украинца – "
Впрочем, так как Хейсен с вероятностью 99% переходит в "Реал", "Ньюкасл" сосредоточится на трансфере украинца.
Также отмечается, что "Борнмут" выставил на украинца ценник в размере 50 млн фунтов (60 млн евро), а "Ньюкасл", в свою очередь будет формировать свой трансферный бюджет по окончанию сезона, и в случае выхода команды в Лигу чемпионов, клуб вполне может выделить на покупки приличную сумму.
Также издание сообщает, что Забарный есть и в списке "Манчестер Сити", но тут пока что без конкретики. Отмечается, что "горожанам" нравится игра украинца, и в случае усиления центра обороны "Сити" может побороться за Илью.
Напомним, что Забарный в текущем сезоне провел 37 матчей за "Борнмут" без результативных действий.
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