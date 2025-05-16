Два клуба АПЛ проявляют интерес к Забарному

Два клуба АПЛ проявляют интерес к украинскому защитнику "Борнмута" Илье Забарному.

Как пишет The i Paper, главный претендент на украинца – " Ньюкасл ". "Сороки" на протяжении сезона "вели" двух центрбеков "вишенок" - Дина Хейсена и Илью Забарного, причем в приоритете был именно испанец.

Впрочем, так как Хейсен с вероятностью 99% переходит в "Реал", "Ньюкасл" сосредоточится на трансфере украинца.

Также отмечается, что "Борнмут" выставил на украинца ценник в размере 50 млн фунтов (60 млн евро), а "Ньюкасл", в свою очередь будет формировать свой трансферный бюджет по окончанию сезона, и в случае выхода команды в Лигу чемпионов, клуб вполне может выделить на покупки приличную сумму.

Также издание сообщает, что Забарный есть и в списке "Манчестер Сити", но тут пока что без конкретики. Отмечается, что "горожанам" нравится игра украинца, и в случае усиления центра обороны "Сити" может побороться за Илью.

Напомним, что Забарный в текущем сезоне провел 37 матчей за "Борнмут" без результативных действий.