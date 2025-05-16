Рома готова летом продать Довбика. На него есть два претендента в Испании

Украинский форвард " Ромы " Артем Довбик летом может покинуть римский клуб.

Как пишет RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, несмотря на 17 голов в сезоне, Довбик так и не смог убедить руководство клуба в своей незаменимости и поэтому может быть продан, если по нему придет хорошее предложение. "Рома" хочет получить за игрока порядка 30 млн евро.

Также отмечается, что к 27-летнему нападающему есть интерес от двух испанских клубов – "Жироны" и "Бетиса".

Напомним, что Довбик перешел в "Рому" из "Жироны" прошлым летом за 30.5 млн евро. Контракт игрока действует до 30 июня 2029 года.

В сезоне 2023/24 Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в составе "Жироны", забив 24 гола.