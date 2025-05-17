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  4. На замену Лунину? Реал приближается к трансферу вратаря, которого не отпустили в Барселону, – Marca

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На замену Лунину? Реал приближается к трансферу вратаря, которого не отпустили в Барселону, – Marca

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Переговоры продвигаются

На замену Лунину? Реал приближается к трансферу вратаря, которого не отпустили в Барселону, – Marca

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" активно работает над усилением вратарской линии. По информации Marca, голкипер "Эспаньола" Хоан Гарсия уже достиг предварительной договоренности о трансфере к "сливочным".

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Источник отмечает, что потенциальный новичок должен заменить Андрея Лунина, который недоволен своей ролью запасного и намерен покинуть команду.

Переговоры значительно продвинулись и Гарсия готов стать вторым голкипером в "королевском клубе". К нему также проявляла интерес "Барселона", однако "Эспаньол" даже не захотел начинать переговоры. Хоан находится в структуре каталонского клуба с 2016 года и дебютировал в Ла Лиге 2021/22.

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Андрей Лунин Хоан Гарсия
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Симченко
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