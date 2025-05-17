На замену Лунину? Реал приближается к трансферу вратаря, которого не отпустили в Барселону, – Marca

Мадридский "Реал" активно работает над усилением вратарской линии. По информации Marca, голкипер "Эспаньола" Хоан Гарсия уже достиг предварительной договоренности о трансфере к "сливочным".

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Источник отмечает, что потенциальный новичок должен заменить Андрея Лунина, который недоволен своей ролью запасного и намерен покинуть команду.

Переговоры значительно продвинулись и Гарсия готов стать вторым голкипером в "королевском клубе". К нему также проявляла интерес "Барселона", однако "Эспаньол" даже не захотел начинать переговоры. Хоан находится в структуре каталонского клуба с 2016 года и дебютировал в Ла Лиге 2021/22.