Разница между командами 20 очков. Лехия Гданськ, с пятью украинцами, едет к Погони. Стартовые составы

"Лехия Гданськ", с пятью украинцами, едет к "Погони".

В стартовый состав попали Иван Желизко, Максим Хлань и Богдан Вьюнник. Антон Царенко остался на скамейке запасных.

Oto nasza wyjściowa jedenastka na starcie z Pogonią ????



Pierwszy gwizdek o 14:45 ⌚️#POGLGD ???? pic.twitter.com/5R8oKJmSvw — Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) May 17, 2025

У голкипера Богдана Сарнавского травма ахилла. Он отыграл в 14-ти играх "Лехии", в которых пропустил 24 гола и три матча отстоял "всухую".

Полузащитник Иван Желизко сыграл в 23-х матчах Экстракляссы. На его счету 2 забитых мяча.

Арендованный из "Динамо" Антон Царенко сыграл в 27-ми матчах чемпионата Польши, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

Левый вингер Максим Хлань отынрал 28 поединков в чемпионате Польши. Им забито 4 гола и отдано 4 голевые передачи.

Центральный нападающий Богдан Вьюнник забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 30-ти матчах Экстракляссы.

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До матча "Лехия Гданьск" занимает 14-е место с 36-ю баллами. "Погонь" - 4-й с 56-ю баллами.

Поединок начнётся в 15:45 по киевскому времени.