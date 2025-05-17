  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. В третьем матче подряд. Украинский полузащитник Лехии Гданьск отметился голом. ВИДЕО

В тренде

В третьем матче подряд. Украинский полузащитник Лехии Гданьск отметился голом. ВИДЕО

Наши за границей

Разогнался

В третьем матче подряд. Украинский полузащитник Лехии Гданьск отметился голом. ВИДЕО

lechia.pl

Новина українською

Украинский полузащитник "Лехии Гданьск" отметился голом в третьем матче подряд.

В матче против "Погони" "Лехия" получила право на угловой. Футболисты его решили разыграть.

Нашли свободное пространство, в котором был Иван Желизко. Украинец пушечным ударом забил мяч в ворота и вывел команду вперёд

Видео гола:

Отметим, что украинец забивает в третьем матче подряд.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

На момент написания новости "Погонь" обыгрывает "Лехию" со счётом 3:2.

По теме
yellow-arrow
Новости не очень. Украинский комментатор назвал сроки отсутствия Довбика
yellow-arrow
Брентфорд – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2025
yellow-arrow
Сумасшедший матч в чемпионате Польши. Какие оценки получили украинские футболисты Лехии Гданьск
Лехия (Гданьск) Иван Желизко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости