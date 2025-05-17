В третьем матче подряд. Украинский полузащитник Лехии Гданьск отметился голом. ВИДЕО
Разогнался
lechia.pl
Украинский полузащитник "Лехии Гданьск" отметился голом в третьем матче подряд.
В матче против "Погони" "Лехия" получила право на угловой. Футболисты его решили разыграть.
Нашли свободное пространство, в котором был Иван Желизко. Украинец пушечным ударом забил мяч в ворота и вывел команду вперёд
Видео гола:
ЖЕЛІЗКО! Третій гол у трьох матчах поспіль. pic.twitter.com/o3Ik3G8wuh— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 17, 2025
Отметим, что украинец забивает в третьем матче подряд.
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На момент написания новости "Погонь" обыгрывает "Лехию" со счётом 3:2.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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