Сумасшедший матч в чемпионате Польши. Какие оценки получили украинские футболисты Лехии Гданьск
Невероятно
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"Лехия Гданьск" приезжала в гости к "Пагоню". В матче сыграли 4 украинских футболиста.
Иван Желизко вышел с первых минут и отыграл полный матч. Украинец отметился голом, дважды ударил по воротам и сделал 91% точных передач. Также полузащитник 5 раз выносил мяч со своей штрафной.
Оценка футболиста – 7,8 баллов.
Левый вингер Максим Хлань отыграл 79 минут, отдал 2 ключевых паса, выиграл 3 дуэли на поле и сделал 87% точных пасов.
Оценка футболиста – 7,2 балла.
Нападающий Богдан Вьюнник нанёс удар по воротам, который был заблокирован. Также футболист один раз ударил мимо ворот. Выиграл 4 единоборства на поле и два в воздухе. Также на украинце один раз сфолили соперники.
Оценка футболиста – 6,8 баллов.
Антон Царенко вышел на 79-й минуте вместо Максима Хланя и сделал 100% точных передач.
Оценка футболиста – 6,5 баллов.
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Напомним, что "Лехия Гданьск" и "Пагонь" сыграли вничью 3:3.
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