  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Сумасшедший матч в чемпионате Польши. Какие оценки получили украинские футболисты Лехии Гданьск

В тренде

Сумасшедший матч в чемпионате Польши. Какие оценки получили украинские футболисты Лехии Гданьск

Наши за границей

Невероятно

Сумасшедший матч в чемпионате Польши. Какие оценки получили украинские футболисты Лехии Гданьск

instagram.com/lechia_gdansk

Новина українською

"Лехия Гданьск" приезжала в гости к "Пагоню". В матче сыграли 4 украинских футболиста.

Иван Желизко вышел с первых минут и отыграл полный матч. Украинец отметился голом, дважды ударил по воротам и сделал 91% точных передач. Также полузащитник 5 раз выносил мяч со своей штрафной.

Оценка футболиста – 7,8 баллов.

Левый вингер Максим Хлань отыграл 79 минут, отдал 2 ключевых паса, выиграл 3 дуэли на поле и сделал 87% точных пасов.

Оценка футболиста – 7,2 балла.

Нападающий Богдан Вьюнник нанёс удар по воротам, который был заблокирован. Также футболист один раз ударил мимо ворот. Выиграл 4 единоборства на поле и два в воздухе. Также на украинце один раз сфолили соперники.

Оценка футболиста – 6,8 баллов.

Антон Царенко вышел на 79-й минуте вместо Максима Хланя и сделал 100% точных передач.

Оценка футболиста – 6,5 баллов.

Сумасшедший матч в чемпионате Польши. Какие оценки получили украинские футболисты Лехии Гданьск - изображение 1
  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Лехия Гданьск" и "Пагонь" сыграли вничью 3:3.

По теме
yellow-arrow
Новости не очень. Украинский комментатор назвал сроки отсутствия Довбика
yellow-arrow
Брентфорд – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 18.05.2025
yellow-arrow
Арсенал – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Лехия (Гданьск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SofaScore
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости