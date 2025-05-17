Сумасшедший матч в чемпионате Польши. Какие оценки получили украинские футболисты Лехии Гданьск

"Лехия Гданьск" приезжала в гости к "Пагоню". В матче сыграли 4 украинских футболиста.

Иван Желизко вышел с первых минут и отыграл полный матч. Украинец отметился голом, дважды ударил по воротам и сделал 91% точных передач. Также полузащитник 5 раз выносил мяч со своей штрафной.

Оценка футболиста – 7,8 баллов.

Левый вингер Максим Хлань отыграл 79 минут, отдал 2 ключевых паса, выиграл 3 дуэли на поле и сделал 87% точных пасов.

Оценка футболиста – 7,2 балла.

Нападающий Богдан Вьюнник нанёс удар по воротам, который был заблокирован. Также футболист один раз ударил мимо ворот. Выиграл 4 единоборства на поле и два в воздухе. Также на украинце один раз сфолили соперники.

Оценка футболиста – 6,8 баллов.

Антон Царенко вышел на 79-й минуте вместо Максима Хланя и сделал 100% точных передач.

Оценка футболиста – 6,5 баллов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что "Лехия Гданьск" и "Пагонь" сыграли вничью 3:3.