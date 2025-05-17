Новости не очень. Украинский комментатор назвал сроки отсутствия Довбика

Украинский комментатор назвал сроки отсутствия нападающего "Ромы" Артема Довбика.

По информации Сергея Лукьяненко, сезон для украинского футболиста уже закончен. Более того, нападающий не поможет сборной Украины на турнире в Канаде.

"Рома не внесла Артема Довбика в заявку на матч против Милана. Но, по моей информации, из-за травмы он пропустит еще и поединок с Торино в последнем туре Более того, это повреждение также помешает нападающему принять участие в Турнире четырех наций в Канаде, где будет играть сборная Украины", - написал комментатор.

Напомним, что Артем Довбик получил мышечное повреждение на тренировке итальянского клуба в пятницу.

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В этом сезоне украинский нападающий сыграл в 45-ти матчах "Ромы", в которых забил 17 голов и отдал 4 ассиста.