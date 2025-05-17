  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Цена результата – чемпионство. Будет ли играть Трубин с Брагой?

В тренде

Цена результата – чемпионство. Будет ли играть Трубин с Брагой?

Наши за границей

У орлов будет непростой выезд

Цена результата – чемпионство. Будет ли играть Трубин с Брагой?

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В последнем туре чемпионата Португалии столичный гранд посетит "архиепископов". От конечного счета зависит сможет ли лиссабонская команда получить золотые награды Примейры.

Читайте также"Хорошенько так напихал". Трубин вспомнил самый важный урок в карьере

"Красные" определились со стартовым составом. Анатолий Трубин также начнет игру с первых минут.

В первом круге "Бенфика" уступила сопернику дома (1:2). Кроме того, команды пересекались еще в двух внутренних кубковых соревнованиях и в обоих случаях коллектив украинца оказался сильнее (1:0 и 3:0). В предыдущем сезоне Трубин сделал 6 сейвов на поле "Браги" и оставил ворота сухими.

По теме
yellow-arrow
Брага – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
yellow-arrow
Но со штрафом. Польский клуб с пятью украинцами сыграет в следующем сезоне Экстракляссы
yellow-arrow
Новости не очень. Украинский комментатор назвал сроки отсутствия Довбика
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SL Benfica
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости