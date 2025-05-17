Цена результата – чемпионство. Будет ли играть Трубин с Брагой?

В последнем туре чемпионата Португалии столичный гранд посетит "архиепископов". От конечного счета зависит сможет ли лиссабонская команда получить золотые награды Примейры.

"Красные" определились со стартовым составом. Анатолий Трубин также начнет игру с первых минут.

В первом круге "Бенфика" уступила сопернику дома (1:2). Кроме того, команды пересекались еще в двух внутренних кубковых соревнованиях и в обоих случаях коллектив украинца оказался сильнее (1:0 и 3:0). В предыдущем сезоне Трубин сделал 6 сейвов на поле "Браги" и оставил ворота сухими.

