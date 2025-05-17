Но со штрафом. Польский клуб с пятью украинцами сыграет в следующем сезоне Экстракляссы
Миссия выполнена
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Польский клуб с пятью украинцами сыграет в следующем сезоне Экстракляссы.
"Лехия Гданьск" на своём сайте сообщила, что задолженность перед командой выплачена и требования Апелляционного комитета по клубным лицензиям Польского футбольного союза выполнены.
16 мая комиссия проверила все документы и подтверждение оплаты. "Лехия" получила право выступать в Экстракляссе в сезоне 2025/26, но клубу назначили финансовый надзор.
"В рамках введенного расширенного финансового надзора комиссия обязала клуб ежемесячно отчитываться об упрощенной финансовой отчетности и ежемесячно отчитываться об оплате текущих трудовых обязательств и обязательств, охватываемых соглашениями, в установленные для этого сроки и без возможности их дальнейшей отсрочки."- говорится в сообщении.
"Лехия" начнёт следующий сезон с минус пятью очками.
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Напомним, что в "Лехии" играет пятеро украинцев: голкипер Богдан Сарнавский, полузащитники Иван Желизко и арендованный из киевского "Динамо" Антон Царенко; левый вингер Максим Хлань и нападающий Богдан Вьюнник.
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