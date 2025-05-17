Подстава. Команды Забарного и Ярмолюка потеряли шансы на еврокубки
Все из-за Кристал Пэлас
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В финале Кубка Англии "Кристал Пэлас" победил "Манчестер Сити" (1:0). Благодаря этому трофею команда Гласнера квалифицировалась в Лигу Европу.
Таким образом, "Кристал Пэлас" забрал восьмую европутевку английских команд. Теперь 8-е место АПЛ не будет иметь возможности выхода в еврокубок. Подопечные Гласнера пока занимают 12-ю позицию.
Итак, "Борнмут" Ильи Забарного (10-е место) и "Брентфорд" Егора Ярмолюка (8-е место) потеряли шансы сыграть в евротурнире.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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