  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Подстава. Команды Забарного и Ярмолюка потеряли шансы на еврокубки

В тренде

Подстава. Команды Забарного и Ярмолюка потеряли шансы на еврокубки

Наши за границей

Все из-за Кристал Пэлас

Подстава. Команды Забарного и Ярмолюка потеряли шансы на еврокубки

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В финале Кубка Англии "Кристал Пэлас" победил "Манчестер Сити" (1:0). Благодаря этому трофею команда Гласнера квалифицировалась в Лигу Европу.

Таким образом, "Кристал Пэлас" забрал восьмую европутевку английских команд. Теперь 8-е место АПЛ не будет иметь возможности выхода в еврокубок. Подопечные Гласнера пока занимают 12-ю позицию.

Читайте такжеОбошел Мудрика. Ярмолюк вышел на 7 место среди украинцев по количеству матчей в АПЛ

Итак, "Борнмут" Ильи Забарного (10-е место) и "Брентфорд" Егора Ярмолюка (8-е место) потеряли шансы сыграть в евротурнире.

По теме
yellow-arrow
Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции в финале Кубка Греции
yellow-arrow
Заключительный матч Лиги 1. Известно, будет ли играть со старта Страсбура украинский защитник Соболь
yellow-arrow
Брага – Бенфика. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Чемпионата Португалии
Брентфорд (Лондон) Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости