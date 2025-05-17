Заключительный матч Лиги 1. Известно, будет ли играть со старта Страсбура украинский защитник Соболь

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 34-го тура Лиги 1 против "Гавра". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя пока занимает 6-е место в чемпионате (57 очков). "Гавр" имеет 16-ю позицию и 31 балл.

Читайте также В том числе и Де Дзерби. Определились еще два участника Лиги чемпионов от французской Лиги 1

Поединок 34-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "Гавр" начнется в 22:00 по киевскому времени.