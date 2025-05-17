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Заключительный матч Лиги 1. Известно, будет ли играть со старта Страсбура украинский защитник Соболь

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Надеемся, увидим позже

Заключительный матч Лиги 1. Известно, будет ли играть со старта Страсбура украинский защитник Соболь

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Страсбура" Эдуард Соболь не попал в стартовый состав команды на матч 34-го тура Лиги 1 против "Гавра". Игрок останется в запасе.

Команда Соболя пока занимает 6-е место в чемпионате (57 очков). "Гавр" имеет 16-ю позицию и 31 балл.

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Поединок 34-го тура Лиги 1 "Страсбур" - "Гавр" начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
Страсбур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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