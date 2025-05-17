Десятый. Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции в финале Кубка Греции
Романа не остановить
Фото: Олімпіакос
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции против "ОФИ" Крит.
На 90+3 минуте Роман воспользовался передачей Эль-Кааби, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.
GOAL! Yaremchuk scores our 2nd and it's over! Olympiacos have won the double! #OlympiacosFC pic.twitter.com/1Nfj5QNPjp— The Red Sea Podcast (@RedSeaPodcast) May 17, 2025
Роман Яремчук завершил сезон на клубном уровне с такой статистикой: 33 матча, 10 голов и 4 ассиста.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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