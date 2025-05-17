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Десятый. Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции в финале Кубка Греции

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Романа не остановить

Десятый. Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции в финале Кубка Греции

Фото: Олімпіакос

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции против "ОФИ" Крит.

На 90+3 минуте Роман воспользовался передачей Эль-Кааби, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

Роман Яремчук завершил сезон на клубном уровне с такой статистикой: 33 матча, 10 голов и 4 ассиста.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
17.05.2025 в 22:08
А що скаже на це тварюка леонінка, що позицінує себе експертом?
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0
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
17.05.2025 в 22:08
А що скаже на це тварюка леонінка, що позицінує себе експертом?
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
17.05.2025 в 22:41
Швидше, що скаже на це тренер, який протягом сезону ігнорував Романа?
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