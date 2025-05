Десятый. Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции в финале Кубка Греции

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук отметился голом в финале Кубка Греции против "ОФИ" Крит.

На 90+3 минуте Роман воспользовался передачей Эль-Кааби, сделав счет 2:0 в пользу своей команды.

GOAL! Yaremchuk scores our 2nd and it's over! Olympiacos have won the double! #OlympiacosFC pic.twitter.com/1Nfj5QNPjp