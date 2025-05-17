Брага создала много моментов, но Трубин пропустил лишь с пенальти. Бенфика не стала чемпионом. Оценки украинца

В последнем туре португальского первенства "Бенфика" поделила очки в гостевом поединке с "Брагой" (1:1). В первом тайме "оружейники" открыли счет с пенальти. Хозяева чаще создавали опасные моменты и они были острее. Ближе к экватору второй половины встречи "орлы" забили, а соперник остался в меньшинстве. "Спортинг" выиграл свой матч и стал чемпионом.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Анатолия Трубина на 7,6 и 8,2 пунктов. Украинец получил самые высокие баллы в составе обеих команд. Вратарь совершил 6 сейвов и пропустил только с 11-метровой отметки.

Кипер "орлов" сделал 86% точных пасов (25/29), 4 длинные точные передачи, дважды выносил мяч, выполнил 2 перехвата, выиграл 1 воздушную дуэль.