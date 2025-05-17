Яремчук добыл второй трофей в сезоне. Украинец помог Олимпиакосу взять Кубок Греции
Забил гол
Фото: Олімпіакос
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук вместе с командой завоевал Кубок Греции. В финале был одолен "ОФИ" Крит (2:0).
Первый мяч на 9-й минуте забил Эль-Кааби. На 71-й минуте поле появился Роман Яремчук. В компенсированное время украинец удвоил преимущество "Олимпиакоса". Также "схватил" желтую карточку.
Напомним, ранее "Олимпиакос" и Яремчук завоевали чемпионство Греции. Нападающий завершил сезон на клубном уровне с 33-мя матчами, 10-ю голами и 4-мя ассистами.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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