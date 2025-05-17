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Яремчук добыл второй трофей в сезоне. Украинец помог Олимпиакосу взять Кубок Греции

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Забил гол

Яремчук добыл второй трофей в сезоне. Украинец помог Олимпиакосу взять Кубок Греции

Фото: Олімпіакос

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук вместе с командой завоевал Кубок Греции. В финале был одолен "ОФИ" Крит (2:0).

Первый мяч на 9-й минуте забил Эль-Кааби. На 71-й минуте поле появился Роман Яремчук. В компенсированное время украинец удвоил преимущество "Олимпиакоса". Также "схватил" желтую карточку.

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Напомним, ранее "Олимпиакос" и Яремчук завоевали чемпионство Греции. Нападающий завершил сезон на клубном уровне с 33-мя матчами, 10-ю голами и 4-мя ассистами.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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