Страсбур Соболя потерял гарантированную возможность выйти в еврокубки. Теперь надежда на ПСЖ

Французский клуб "Страсбур", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, в последнем туре Лиги 1 проиграл "Гавру" (2:3).

В случае победы или ничьи "Страсбур" гарантировал бы себе выход в еврокубки. Все к этому шло, но пропущенный гол с пенальти на последних минутах разрушает эти планы. Соболь провел матч на скамейке запасных.

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В итоге, "Страсбур" финишировал на седьмом месте, которое может вывести в Квалификацию Лиги конференций только при условии победы в Кубке Франции "ПСЖ". В случае если трофей заберет "Реймс", команда украинца будет вынуждена отдать эту еврокубковую путевку.

В общем, в сезоне 2024/25 Эдуард Соболь имел функции резервиста. Провел за французскую команду в Лиге 1 и Кубке 12 матчей (преимущественно выходил на замены). Отличился ассистом и тремя желтыми карточками.