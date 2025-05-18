Страсбур Соболя потерял гарантированную возможность выйти в еврокубки. Теперь надежда на ПСЖ
При чем здесь парижане?
Фото: rcstrasbourgalsace.fr
Французский клуб "Страсбур", за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь, в последнем туре Лиги 1 проиграл "Гавру" (2:3).
В случае победы или ничьи "Страсбур" гарантировал бы себе выход в еврокубки. Все к этому шло, но пропущенный гол с пенальти на последних минутах разрушает эти планы. Соболь провел матч на скамейке запасных.
В итоге, "Страсбур" финишировал на седьмом месте, которое может вывести в Квалификацию Лиги конференций только при условии победы в Кубке Франции "ПСЖ". В случае если трофей заберет "Реймс", команда украинца будет вынуждена отдать эту еврокубковую путевку.
В общем, в сезоне 2024/25 Эдуард Соболь имел функции резервиста. Провел за французскую команду в Лиге 1 и Кубке 12 матчей (преимущественно выходил на замены). Отличился ассистом и тремя желтыми карточками.
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