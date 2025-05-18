Сыграл только один. Как провели субботние матчи MLS украинцы?
Также запланировано эффектное дерби
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В субботнем расписании матчей MLS играли три команды украинцев. Однако на поле вышел только один.
Александр Сваток провел все 90 минут за "Остин" в поединке против "Ванкувер Вайткепс". Впервые за шесть матчей команда украинца не упустила. Однако и не забила. Итоговый счет – 0:0.
Лидеры Восточной конференции "Коламбус Крю" и "Цинцинатти" встречались в очном противостоянии. Без Евгения Чеберко – он провел весь матч на скамье запасных "Коламбуса". В конце концов, команды сыграли 1:1 и пропустили на первое место "Филадельфию Юнион".
Геннадий Синчук в четвертый раз подряд не попал в заявку "Клуб де Фут Монреаль" из-за травмы. Его команда в меньшинстве проиграла в канадском дерби ФК "Торонто" со счетом 1:6.
Также в этом туре сыграет еще ФК “Лос-Анджелес” Артема Смолякова в дерби против “Лос-Анджелес Гэлакси”. Матч запланирован на 4:00 19 мая по киевскому времени.
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