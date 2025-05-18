В шаге от трофея. Байер U19 сыграет финальный матч против Кельна U19. Вышел ли Степанов в старте?

В финальном матче Молодёжной Лиги встречаются "Байер U19" и "Кельн U19".

Украинский нападающий Артём Степанов вышел с первых минут.

Auf ins FINALE! ???? Mit dieser Startelf geht's für unsere U19 ins Derby um die Meisterschaft! ????❤️#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/SAXbS3Obpn — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 18, 2025

Финал пройдёт на стадионе "Бай-Арена" - домашнем стадионе "Байера". По информации немецких СМИ продано более 22 тысяч билетов и на стадионе открыли дополнительные места.

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В этом сезоне Артём Степанов сыграл в 28-ми матчах "Байера U19" и дважды выходил за основную команду в Лиге Чемпионов.

К слову, в следующем сезоне Степанов на правах аренды сыграет за "Нюрнберг".

Матч между "Байером U19" и "Кельном U19" начался в 12:00 по киевскому времени