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В шаге от трофея. Байер U19 сыграет финальный матч против Кельна U19. Вышел ли Степанов в старте?

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Матч начался в 12:00 по киевскому времени

В шаге от трофея. Байер U19 сыграет финальный матч против Кельна U19. Вышел ли Степанов в старте?

фото из свободных источников

Новина українською

В финальном матче Молодёжной Лиги встречаются "Байер U19" и "Кельн U19".

Украинский нападающий Артём Степанов вышел с первых минут.

Финал пройдёт на стадионе "Бай-Арена" - домашнем стадионе "Байера". По информации немецких СМИ продано более 22 тысяч билетов и на стадионе открыли дополнительные места.

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В этом сезоне Артём Степанов сыграл в 28-ми матчах "Байера U19" и дважды выходил за основную команду в Лиге Чемпионов.

К слову, в следующем сезоне Степанов на правах аренды сыграет за "Нюрнберг".

Матч между "Байером U19" и "Кельном U19" начался в 12:00 по киевскому времени

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Источник:
Bayer 04
Опубликовал: Владислав Прийменко
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