Украинец отметился. Байер U19 вышел вперёд в финальном матче. ВИДЕО гола
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фото из свободных источников
"Байер U19" вышел вперёд в финальном матче Молодёжной Лиги проти "Кёльна".
На восьмой минуте "Кёльн" получил право на угловой. Хозяева отбились после атаки гостей.
Вратарь "Байера U19" Шлич выполнил длинную передачу, Артём Степанов подхватил мяч и поразил ворота соперников на восьмой минуте.
Видео гола:
СТЕПАНОВ!!! Швидкий гол (1)— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 18, 2025
Відео: Sky Sports pic.twitter.com/sC2nl7nUHh
СТЕПАНОВ!!! Швидкий гол (Повтор)— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 18, 2025
Відео: Sky Sports pic.twitter.com/bbrG9JhYZU
Это 23-й гол украинца по счёту за "Байер U19".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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