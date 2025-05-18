Украинец отметился. Байер U19 вышел вперёд в финальном матче. ВИДЕО гола

"Байер U19" вышел вперёд в финальном матче Молодёжной Лиги проти "Кёльна".

На восьмой минуте "Кёльн" получил право на угловой. Хозяева отбились после атаки гостей.

Вратарь "Байера U19" Шлич выполнил длинную передачу, Артём Степанов подхватил мяч и поразил ворота соперников на восьмой минуте.

Видео гола:

СТЕПАНОВ!!! Швидкий гол (1)



Відео: Sky Sports pic.twitter.com/sC2nl7nUHh — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 18, 2025

СТЕПАНОВ!!! Швидкий гол (Повтор)



Відео: Sky Sports pic.twitter.com/bbrG9JhYZU — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) May 18, 2025

Это 23-й гол украинца по счёту за "Байер U19".