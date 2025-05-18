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Украинец отметился. Байер U19 вышел вперёд в финальном матче. ВИДЕО гола

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Украинец отметился. Байер U19 вышел вперёд в финальном матче. ВИДЕО гола

фото из свободных источников

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"Байер U19" вышел вперёд в финальном матче Молодёжной Лиги проти "Кёльна".

На восьмой минуте "Кёльн" получил право на угловой. Хозяева отбились после атаки гостей.

Вратарь "Байера U19" Шлич выполнил длинную передачу, Артём Степанов подхватил мяч и поразил ворота соперников на восьмой минуте.

Видео гола:

Это 23-й гол украинца по счёту за "Байер U19".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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