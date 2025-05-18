  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Степанов не помог. Байер U-19 проиграл в финальном матче с 9-ю голами

В тренде

Степанов не помог. Байер U-19 проиграл в финальном матче с 9-ю голами

Наши за границей

Были близки к камбэку

Степанов не помог. Байер U-19 проиграл в финальном матче с 9-ю голами

Фото - Bayer 04

Новина українською

"Байер U-19" проиграл в финальном матче с 9-ю голами.

В матче за трофей Молодёжной Лиги, молодёжная команда "фармацевтов" уступила "Кёльну". Причём матч был огненным.

Украинский нападающий Артём Степанов открыл счёт на 8-й минуте матча. Он был близок и к дублю, однако мяч пролетел мимо него и на 28-й минуте отметился Менса.

"Кёльн" решил не сдаваться и устроил шоу в концовке тайма. За две минуты Ньянг сравнял счёт. На 39-й и 44-й минуте фон дер Гиц оформил дубль и устроил разгром. Команды ушли на перерыв.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В середине второго тайма "Байер U19" заработал пенальти, который реализовал Оньека, а на 73-й минуте Алайбегович сравнял счёт.

Но удержать его не смогли. Штапельманн на 82-й минуте вновь вывел "Кёльн" вперёд.

Матч закончился со счётом 4:5.

"Байер" на пути к финалу одолел "Майнц", "Шальке" и "Баварию".

По теме
yellow-arrow
Прощальный матч на Гудисоне. Эвертон принимает Саутгемптон. Вышел ли Миколенко в старте?
yellow-arrow
Украинец отметился. Байер U19 вышел вперёд в финальном матче. ВИДЕО гола
yellow-arrow
В шаге от трофея. Байер U19 сыграет финальный матч против Кельна U19. Вышел ли Степанов в старте?
Байер (Леверкузен) Артем Степанов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости