Степанов не помог. Байер U-19 проиграл в финальном матче с 9-ю голами

"Байер U-19" проиграл в финальном матче с 9-ю голами.

В матче за трофей Молодёжной Лиги, молодёжная команда "фармацевтов" уступила "Кёльну". Причём матч был огненным.

Украинский нападающий Артём Степанов открыл счёт на 8-й минуте матча. Он был близок и к дублю, однако мяч пролетел мимо него и на 28-й минуте отметился Менса.

"Кёльн" решил не сдаваться и устроил шоу в концовке тайма. За две минуты Ньянг сравнял счёт. На 39-й и 44-й минуте фон дер Гиц оформил дубль и устроил разгром. Команды ушли на перерыв.

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В середине второго тайма "Байер U19" заработал пенальти, который реализовал Оньека, а на 73-й минуте Алайбегович сравнял счёт.

Но удержать его не смогли. Штапельманн на 82-й минуте вновь вывел "Кёльн" вперёд.

Матч закончился со счётом 4:5.

⏹️ Am Ende hat es leider nicht gereicht. Trotzdem: Starkes Spiel und starker Kampf, Jungs!#B04KOE 4:5 | #Bayer04 pic.twitter.com/fw31pVojJQ — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 18, 2025

"Байер" на пути к финалу одолел "Майнц", "Шальке" и "Баварию".