Итальянский журналист рассказал о повреждении украинского нападающего "Ромы".

По словам журналиста "Il Tempo" Филиппа Биафоры, у Артёма Довбика повреждение несущественное и к заключительному матчу Серии А" нападающий может быть готовым.

"Артем Довбик не был вызван на матч с "Миланом". У украинского нападающего проблемы с мышцами, но травмы нет, и он постарается восстановиться к матчу с "Торино"", - написал журналист.

Напомним, в пятницу Артем Довбик получил повреждение на тренировке и не попал в заявку "Ромы" на матч Серии А.

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В этом сезоне украинский нападающий сыграл в 45-ти матчах "Ромы", в которых забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.

Матч между "Миланом" и "Ромой" состоится 18 мая и начнётся в 21:45 по киевскому времени.