Итальянский журналист рассказал о повреждении украинского нападающего Ромы
Надеемся
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский журналист рассказал о повреждении украинского нападающего "Ромы".
По словам журналиста "Il Tempo" Филиппа Биафоры, у Артёма Довбика повреждение несущественное и к заключительному матчу Серии А" нападающий может быть готовым.
"Артем Довбик не был вызван на матч с "Миланом". У украинского нападающего проблемы с мышцами, но травмы нет, и он постарается восстановиться к матчу с "Торино"", - написал журналист.
Напомним, в пятницу Артем Довбик получил повреждение на тренировке и не попал в заявку "Ромы" на матч Серии А.
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В этом сезоне украинский нападающий сыграл в 45-ти матчах "Ромы", в которых забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.
Матч между "Миланом" и "Ромой" состоится 18 мая и начнётся в 21:45 по киевскому времени.
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