Миколенко стал одним из лучших игроков матча Эвертон - Саутгемптон. Какие оценки получил?
Помог выиграть
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче 37-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (2:0). Он отыграл весь поединок.
Виталий отдал 84% точных пасов, выиграл 11 единоборств из 12-ти, 5 раз выбил мяч, имел 8 отборов, выполнил 2 неудачных лонгбола и 4 неудачные подачи, а также нанес удар мимо ворот.
Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Миколенко в 7,8 и 8,2 баллов соответственно. Это вторые самые высокие оценки в матче.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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