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Лондонское дерби. Брентфорд против Фулхэма. Известно, вышел ли Ярмолюк с первых минут

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Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Лондонское дерби. Брентфорд против Фулхэма. Известно, вышел ли Ярмолюк с первых минут

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонское дерби ждёт болельщиков в 37-м туре АПЛ. "Брентфорд" принимает "Фулхэм".

Егор Ярмолюк выходит с первых минут. Это его 14-е появление со старта.

В сезоне 2024/25 украинский полузащитник сыграл в 29-ти матчах АПЛ. Получил шесть жёлтых карточек и результативными действиями не отметился.

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Это шестая встреча команд в чемпионате Англии. "Брентфорд" на домашнем поле выиграл "Фулхэм" один раз и один раз сыграли вничью. "Дачники" ни разу не побеждали на поле "пчёл".

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Английская Премьер-лига Брентфорд (Лондон) Фулхэм (Лондон) Егор Ярмолюк
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Источник:
Brentford FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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