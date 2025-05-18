Лондонское дерби. Брентфорд против Фулхэма. Известно, вышел ли Ярмолюк с первых минут
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонское дерби ждёт болельщиков в 37-м туре АПЛ. "Брентфорд" принимает "Фулхэм".
Егор Ярмолюк выходит с первых минут. Это его 14-е появление со старта.
Your Bees for the derby ???? pic.twitter.com/N6Ri3pmSXl— Brentford FC (@BrentfordFC) May 18, 2025
В сезоне 2024/25 украинский полузащитник сыграл в 29-ти матчах АПЛ. Получил шесть жёлтых карточек и результативными действиями не отметился.
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Это шестая встреча команд в чемпионате Англии. "Брентфорд" на домашнем поле выиграл "Фулхэм" один раз и один раз сыграли вничью. "Дачники" ни разу не побеждали на поле "пчёл".
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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Источник:Brentford FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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