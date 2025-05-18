Матч лидеров АПЛ. Арсенал принимает Ньюкасл. Вышел ли Зинченко в старте?

В АПЛ состоится центральный матч тура. "Арсенал" принимает "Ньюкасл".

Стартовый состав Микеля Артеты, Александр Зинченко начинает матч на скамейке запасных.

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???? Kiwior partners Saliba

???? Rice in midfield

???? Trossard leads the line



Let’s give it everything, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) May 18, 2025

Эдди Хау выпускает следующий состав.

Команды встречаются 60-й раз в АПЛ. "Канониры" выигрывали на "Эмирейтс" 22 раза, "Сороки" в Лондоне побеждали 4 раза.

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В данный момент "Арсенал" занимает второе место с 68-ю очками, "Ньюкасл" - третий с 66-ю баллами.

Встреча начнётся в 18:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.