Матч лидеров АПЛ. Арсенал принимает Ньюкасл. Вышел ли Зинченко в старте?
Встреча начнётся в 18:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В АПЛ состоится центральный матч тура. "Арсенал" принимает "Ньюкасл".
Стартовый состав Микеля Артеты, Александр Зинченко начинает матч на скамейке запасных.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 18, 2025
???? Kiwior partners Saliba
???? Rice in midfield
???? Trossard leads the line
Let’s give it everything, Gunners ????
Эдди Хау выпускает следующий состав.
HOWAY THE LADS! ✊ pic.twitter.com/eITJuW9Ctg— Newcastle United (@NUFC) May 18, 2025
Команды встречаются 60-й раз в АПЛ. "Канониры" выигрывали на "Эмирейтс" 22 раза, "Сороки" в Лондоне побеждали 4 раза.
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В данный момент "Арсенал" занимает второе место с 68-ю очками, "Ньюкасл" - третий с 66-ю баллами.
Встреча начнётся в 18:30 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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