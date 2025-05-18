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Трабзонспор и Эюпспор готовятся к следующим матчам. Известно, будут ли играть украинцы

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Трабзонспор и Эюпспор готовятся к следующим матчам. Известно, будут ли играть украинцы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков попал в стартовый состав команды на матч 36-го тура Суперлиги Турции против "Бодрумспора".

Нападающий Даниил Сикан остался на скамейке запасных. А вот защитник Арсений Батагов не вошел в заявку из-за травмы.

В параллельном матче украинский полузащитник Тарас Степаненко выйдет в старте "Эюпспора" против "Фенербахче".

Оба поединка начнутся в 19:00 по киевскому времени. Следите за результатами в нашем матч-центре.

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Тарас Степаненко Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков Арсений Батагов Даниил Сикан Эюпспор (Турция)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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