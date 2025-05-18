Трабзонспор и Эюпспор готовятся к следующим матчам. Известно, будут ли играть украинцы
Игры будут проходить одновременно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Трабзонспора" Александр Зубков попал в стартовый состав команды на матч 36-го тура Суперлиги Турции против "Бодрумспора".
Нападающий Даниил Сикан остался на скамейке запасных. А вот защитник Арсений Батагов не вошел в заявку из-за травмы.
В параллельном матче украинский полузащитник Тарас Степаненко выйдет в старте "Эюпспора" против "Фенербахче".
Оба поединка начнутся в 19:00 по киевскому времени. Следите за результатами в нашем матч-центре.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо стало чемпионом Украины. Известно, какой это по счету титул для киевлян
- Сенсационный вице-чемпион Украины сыграет в наименее престижном европейском турнире
- На эмблеме Динамо появится новая звездочка. Объясняем, почему так
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- Скандал в звездной семье: почему Бруклин Бекхэм не разговаривает с братом из-за его новой избранницы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000