Ярмолюк отыграл 75 минут в матче АПЛ. Какие оценки получил?

Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк принял участие в матче 37-го тура АПЛ против "Фулхэма" (2:3). Он вышел со старта и отыграл 75 минут.

Егор отдал 87% точных пасов, выиграл 7 единоборств из 10-ти, трижды успешно пошел в дриблинг, выполнил 2 лонгбола, сфолил, заработал нарушение на себе, заблокировал удар, дважды выбил мяч и имел 4 отбора.

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Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили выступление Ярмолюка в 6,9 и 7,2 баллов соответственно. Это одни из самых высоких показателей в матче.