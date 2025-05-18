Украинский голкипер дебютирует в Жироне в матче против Реал Сосьедада. Известно, сыграет ли вместе с Цыганковым

В 37-м туре Ла Лиги "Жирона" приедет к "Реал Сосьедаду".

За гостей дебютирует украинский вратарь Владислав Крапивцов. Виктопр Цыганков также в старте.

Владислав Крапивцов присоединился к "Жироне" в январе 2025 года свободным агентом. Он был в заявке в 18-ти матчах Ла Лиги, но на поле не выходил.

Виктор Цыганков сыграл в 25-ти матчах Ла Лиги, в которых забил 2 гола и оформил 4 голевые передачи.

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До поединка "Жирона" занимает 13-е место с 41-м баллом, "Реал Сосьедад" - 12-й с 43-мя баллами.

Матч начнётся в 20:00 по киевскому времени.