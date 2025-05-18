Борьба за первые места. Известно, будет ли играть в старте Хайдука украинский нападающий Русин
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Фото: Хайдук
Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин попал в стартовый состав команды на матч 35-го тура ХФЛ против "Риеки".
Сейчас команда украинца занимает третье место в чемпионате (57 очков). До второй и первой позиции - 5 пунктов.
Поединок 35-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Риека" начнется в 19:45 по киевскому времени.
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Источник:Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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