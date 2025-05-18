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Борьба за первые места. Известно, будет ли играть в старте Хайдука украинский нападающий Русин

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Борьба за первые места. Известно, будет ли играть в старте Хайдука украинский нападающий Русин

Фото: Хайдук

Новина українською

Украинский нападающий "Хайдука" Назарий Русин попал в стартовый состав команды на матч 35-го тура ХФЛ против "Риеки".

Сейчас команда украинца занимает третье место в чемпионате (57 очков). До второй и первой позиции - 5 пунктов.

Поединок 35-го тура чемпионата Хорватии "Хайдук" Сплит - "Риека" начнется в 19:45 по киевскому времени.

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Хайдук (Сплит) Назарий Русин
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Источник:
Хайдук
Опубликовал: Виктор Иванчук
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