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Реал будет играть на выезде против Севильи. Дадут ли Лунину игровое время?

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Для обоих коллективов результат уже не имеет значения

Реал будет играть на выезде против Севильи. Дадут ли Лунину игровое время?

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 37-м туре "сливочные" посетят "Севилью" на эстадио Рамон Санчес Писхуан. Хозяева в прошлой встрече гарантировали себе прописку в Ла Лиге на следующий сезон и сейчас занимают 14-е место (41 балл). "Королевский клуб" – второй (78 очков) и выезд в Андалусию осуществляет уже как серебряный призер чемпионата.

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Карло Анчелотти определился со стартовым составом. Андрей Лунин также попал в основу.

Украинский вратарь не играл в Примере после 29 марта. С тех пор он 5 раз был на скамейке запасных, а еще два поединка пропустил из-за травмы. В текущем первенстве он провел 5 матчей и дважды отстоял на 0.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Real Madrid C.F.
Опубликовал: Александр Симченко
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