Реал будет играть на выезде против Севильи. Дадут ли Лунину игровое время?
Для обоих коллективов результат уже не имеет значения
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В 37-м туре "сливочные" посетят "Севилью" на эстадио Рамон Санчес Писхуан. Хозяева в прошлой встрече гарантировали себе прописку в Ла Лиге на следующий сезон и сейчас занимают 14-е место (41 балл). "Королевский клуб" – второй (78 очков) и выезд в Андалусию осуществляет уже как серебряный призер чемпионата.
Карло Анчелотти определился со стартовым составом. Андрей Лунин также попал в основу.
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) May 18, 2025
???? @SevillaFC_ENG pic.twitter.com/K8WJ9ykVST
Украинский вратарь не играл в Примере после 29 марта. С тех пор он 5 раз был на скамейке запасных, а еще два поединка пропустил из-за травмы. В текущем первенстве он провел 5 матчей и дважды отстоял на 0.
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