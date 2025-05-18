Реал будет играть на выезде против Севильи. Дадут ли Лунину игровое время?

В 37-м туре "сливочные" посетят "Севилью" на эстадио Рамон Санчес Писхуан. Хозяева в прошлой встрече гарантировали себе прописку в Ла Лиге на следующий сезон и сейчас занимают 14-е место (41 балл). "Королевский клуб" – второй (78 очков) и выезд в Андалусию осуществляет уже как серебряный призер чемпионата.

Карло Анчелотти определился со стартовым составом. Андрей Лунин также попал в основу.

Украинский вратарь не играл в Примере после 29 марта. С тех пор он 5 раз был на скамейке запасных, а еще два поединка пропустил из-за травмы. В текущем первенстве он провел 5 матчей и дважды отстоял на 0.