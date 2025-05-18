  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Игра с аутсайдером. Попал ли Коваленко в старт Эмполи?

В тренде

Игра с аутсайдером. Попал ли Коваленко в старт Эмполи?

Наши за границей

Нужно 3 очка

Игра с аутсайдером. Попал ли Коваленко в старт Эмполи?

Фото: Емполі

Новина українською

Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 37-го тура Серии А против "Монцы". Он остался в запасе.

Команда украинца продолжает борьбу с выживанием. От безопасной зоны ее отделяет одно очко. Сегодняшний соперник является безоговорочным аутсайдером чемпионата.

Читайте такжеДовбик - квотербек, но без ассистов. И без голов. Наши за границей. Италия

Поединок чемпионата Италии между "Монцой" и "Эмполи" начнется в 21:45 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Русин отыграл более часа за Хайдук. Как прошел матч для украинца?
yellow-arrow
Сухой матч Лунина, ассист Цыганкова, 3 пропущенных у Крапивцова. Оценки украинцев в Ла Лиге
yellow-arrow
Примера. Реал Сосьедад - Жирона 3:2. Ассиста Цыганкова оказалось недостаточно даже для ничьей
Виктор Коваленко Эмполи
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Емполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости