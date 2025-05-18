Игра с аутсайдером. Попал ли Коваленко в старт Эмполи?
Нужно 3 очка
Фото: Емполі
Украинский полузащитник "Эмполи" Виктор Коваленко не вошел в стартовую одиннадцатку команды на матч 37-го тура Серии А против "Монцы". Он остался в запасе.
Команда украинца продолжает борьбу с выживанием. От безопасной зоны ее отделяет одно очко. Сегодняшний соперник является безоговорочным аутсайдером чемпионата.
Поединок чемпионата Италии между "Монцой" и "Эмполи" начнется в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:Емполі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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