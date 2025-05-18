Зубков 20 раз терял мяч, Сикан вышел на поле в конце. Оценки украинцев за матч с Бодрумспором

В 36-м туре чемпионата Турции "Трабзонспор" поделил очки с "Бодрумспором" на выезде (1:1). Александр Зубков вышел в старте, Даниил Сикан появился на поле лишь на 85-й минуте, Арсений Батагов пропускал встречу из-за травмы.

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Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление Александра на 6,8 и 7,4 баллов. Это одни из лучших показателей в команде. Зубков отдал 78% точных пасов (31/40), 4 длинные точные передачи, заблокировал 1 удар, выиграл 7 единоборств за позицию, 20 раз терял мяч, совершил 2 фола, 1 перехват, заработал 3 нарушения, дважды попал в офсайд, однажды вынес мяч и в одном эпизоде удачно использовал дриблинг. Также он получил желтую карточку.

У Даниила 6,1 и 6,3 пункта. Сикан однажды попал в створ, потерял 1 голевой шанс, выиграл 1 воздушную дуэль, дважды терял мяч и заработал 1 фол.